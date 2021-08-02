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Член "Другой России", приковавший себя наручниками к зданию Минюста, арестован на 10 суток

Адвокат Михаила Галяшкина рассказал, что будет обжаловать это решение

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы в понедельник арестовал члена незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Михаила Галяшкина, который ранее приковал себя наручниками к зданию Минюста. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Никита Спивак.

"Суд признал виновным Михаила Галяшкина по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил организации митинга) и арестовал его на 10 суток. С этим решением мы с моим доверителем, конечно, не согласны и будем его обжаловать", - сказал он.

Полицейские 31 июля задержали в Москве двух членов незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Михаила Боровских и Михаила Галяшкина, которые приковали себя наручниками к оконным решеткам здания столичного управления Минюста.

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