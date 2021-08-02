В ДР Конго 11 человек утонули в озере Танганьика

ПРЕТОРИЯ, 2 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек, включая семерых детей, утонули после того, как их лодка перевернулась в водах озера Танганьика на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщила в понедельник радиостанция Okapi со ссылкой на местные власти.

"Лодка перевернулась в ночь на 1 августа, обнаружены тела четырех женщин и семи детей, - информировал помощник начальника поста наблюдения в городе Мбоко Кашинди Бовари. - На берег смогли выбраться 62 человека".

Он отметил, что точное количество людей, находившихся в налетевшей на камни лодке, не установлено. Подобные крушения часто происходят на Танганьике. В начале июня в конголезском секторе озера погибли 19 человек. Их лодка затонула из-за сильного ветра.

Танганьика является основной транспортной артерией на востоке ДРК, так как проходящая по его берегу автомобильная дорога находится в аварийном состоянии и движение по ней на ряде участков перекрыто. Это самое протяженное пресноводное озеро в мире с интенсивным транспортным движением.