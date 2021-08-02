На трассе М-11 произошло ДТП с фурами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. ДТП с участием двух большегрузов произошло на 582-м км платной трассы М-11 "Нева" в понедельник вечером, движение в сторону Москвы из Санкт-Петербурга перекрыто, организован объезд, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Магистраль двух столиц".

"На 582-м км трассы произошло ДТП с участием двух большегрузных автомобилей, движение в сторону Москвы перекрыто", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что объехать место аварии можно по трассам А-120 и М-10.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, еще один пострадал. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.