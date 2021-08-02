Ураган в Курской области разрушил кровлю пансионата для ветеранов войны

КУРСК, 2 августа. /ТАСС/. Ураганный ветер сорвал часть кровли здания пансионата ветеранов войны и труда "Сосновый бор" в Курской области, а также повалил более 30 деревьев. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации региона.

"В областном центре ураганный ветер повалил более 30 деревьев, сорвало часть кровли в пансионате "Сосновый бор". Есть некоторые другие незначительные повреждения, их число уточняется", - сообщает пресс-служба.

Грозовой фронт, сопровождавшийся осадками, градом и порывами ветра, прошел в понедельник и в Брянской области. "На данный момент известно о падении 15 деревьев в областном центре. Движение автомобилей на дорогах не затруднено, жизнедеятельность населения не нарушена. Сведений о пострадавших в результате происшествий не поступало", - сообщает ГУ МЧС.