В Иране в результате наводнения погибли три человека

ТЕГЕРАН, 2 августа. /ТАСС/. По меньшей мере три человека стали жертвами наводнения в расположенной в центральной части страны провинции Казвин. Об этом сообщает в понедельник телерадиовещательная корпорация IRIB.

Кроме того, еще два человека пострадали. Инцидент произошел в районе Авадж. Наводнение было вызвано обильными осадками.

Отмечается, что сильный дождь продолжался от 30 до 45 минут. При этом за этот период времени выпало примерно 36 мм осадков. Примерно столько же осадков выпало за весь весенний период в провинции.