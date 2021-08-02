Британскому рэперу Dizzee Rascal предъявили обвинения в нападении на женщину

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Британский рэпер Dizzee Rascal (настоящее имя - Дилан Квабена Миллз) предстанет перед лондонским судом по обвинению в нанесении телесных повреждений женщине. Об этом в понедельник сообщило агентство PA со ссылкой на правоохранительные органы Лондона.

Как подчеркивается в заявлении полиции, 36-летний музыкант должен явиться 3 сентября в Кройдонский магистратский суд, где состоится заседание по делу о нанесении им побоев женщине в доме на юге Лондона. Правоохранители напомнили, что в результате инцидента, произошедшего 8 июня, женщина получила "незначительные повреждения".

Dizzee Rascal имеет репутацию одного из самых авторитетных рэперов в Великобритании: он внес большой вклад в популяризацию грайма - музыкального жанра на стыке хип-хопа, гэриджа и дансхолла, характерными особенностями которого являются быстрый речитатив и скорость воспроизведения композиции в районе 140 четверных ударов метронома в минуту. Артист, неоднократно становившийся лауреатом престижных музыкальных наград, в октябре прошлого года был произведен в кавалеры ордена Британской империи.