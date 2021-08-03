В Хабаровском крае ликвидируют три природных пожара на 2,5 тыс. га

ХАБАРОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае тушат природные пожары на 2,5 тыс. га, сообщили ТАСС в краевом комитете лесного хозяйства.

"В настоящее время в Хабаровском крае на землях краевого лесного фонда тушат три природных пожара. Очаги возгораний, возникшие в Советско-Гаванском районе, ликвидируют 119 человек, привлечено 39 единиц техники. Пожары все находятся на удалении от 44 до 98 км от населенных пунктов и не представляют угрозы. Общая площадь - 2 510 га, возгорания локализованы, это гари прошлых лет и вырубки. Сложность в тушении в том, что очаги находятся на крутых склонах", - сказали в комитете. Накануне природные пожары полыхали примерно на 4,1 тыс. га, горели в том числе территории двух заповедников - Ботчинского и Джугджурского, очаги ликвидированы.

На защиту лесов от природных пожаров правительство РФ выделило региону дополнительное финансирование, сообщается на сайте регионального правительства. "После обращения врио губернатора края Михаила Дегтярева в правительство РФ региону выделили субвенцию в сумме 158,5 млн рублей. Эти средства пойдут непосредственно на тушение пожаров, а также на организацию авиапатрулирования, с помощью которого лесоохрана выявляет новые очаги", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на и. о. начальника отдела краевого комитета лесного хозяйства Владимира Летуту уточняется, что в начале года регион уже получал 32,6 млн рублей на тушение и 111,3 млн рублей на мониторинг пожарной опасности. "Но этих средств недостаточно. Сейчас полученные деньги серьезно усилят наши возможности", - отметил Летута. Из 158,5 млн рублей на тушение пожаров предполагается направить 103,3 млн рублей. Оставшуюся сумму в 55,2 млн рублей выплатят организациям, предоставляющим воздушные суда для патрулирования лесов. Контракты в целом заключены на использование 12 воздушных судов, которые используются как для патрулирования, так и для доставки пожарных к местам возгораний, сказали ТАСС в комитете.