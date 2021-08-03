Электровоз и два вагона сошли с рельс в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Электровоз и два вагона сошли с рельс во вторник утром при проведении маневровых работ в Челябинской области, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по факту схода с рельс электровоза в Челябинской области", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, в 04:05 (02:05 мск) 3 августа на станции Магнитогорск-грузовой при проведении маневровых работ и вытяжке вагонов из парка "К" на стрелочном переводе 24 произошел сход электровоза всеми колесными парами без опрокидывания, одного груженного вагона с щебнем всеми колесными парами без опрокидывания и одного вагона одной колесной парой.

Пострадавших в результате произошедшего нет. Причины случившегося выясняются. В настоящее время ведутся восстановительные работы, добавили в пресс-службе.