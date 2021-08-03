{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Электровоз и два вагона сошли с рельс в Челябинской области

Никто не пострадал

ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Электровоз и два вагона сошли с рельс во вторник утром при проведении маневровых работ в Челябинской области, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по факту схода с рельс электровоза в Челябинской области", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, в 04:05 (02:05 мск) 3 августа на станции Магнитогорск-грузовой при проведении маневровых работ и вытяжке вагонов из парка "К" на стрелочном переводе 24 произошел сход электровоза всеми колесными парами без опрокидывания, одного груженного вагона с щебнем всеми колесными парами без опрокидывания и одного вагона одной колесной парой.

Пострадавших в результате произошедшего нет. Причины случившегося выясняются. В настоящее время ведутся восстановительные работы, добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияЧелябинская область
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали
В отношении Михаила Киселева заведено уголовное дело по превышению должностных полномочий
Читать полностью