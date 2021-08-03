Вертолет Минобороны РФ направили в якутское село Кылайы для борьбы с пожаром

ЯКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 Министерства обороны РФ с водосливным устройством и людьми на борту вылетел в село Кылайы в Усть-Алданском районе Якутии, сообщил во вторник оперштаб Якутии в своем Telegram-канале .

Тюляхский наслег (сельское поселение) с административным центром Кылайы находится в 135 км от райцентра Борогонцы. Один из наиболее труднодоступных наслегов улуса (района), в межсезонье доступен только воздушный и водный транспорт. По данным пресс-службы районной администрации, пожар у села был зарегистрирован 31 июля, площадь в данный момент составляет 300 га.

"По поручению оперштаба республики в Кылайы из села Борогонцы Усть-Алданского улуса направлен вертолет Ми-8 Министерства обороны с водосливным устройством с мобилизованными гражданами на борту. Также в ближайшее время в данный населенный пункт вылетит вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством", - говорится в сообщении.

Как уточнили в оперштабе, из села в превентивных целях эвакуировано 104 человека, среди них 62 ребенка. "Пункты временного размещения организованы в соседних наслегах. Глава улуса Алексей Федотов работает на месте пожара. На тушение пожара стянуты все имеющиеся в районе силы, в том числе водовозная техника, тракторы. Огонь тушат 111 человек", - добавили в оперативном штабе.

"3 августа на заседании оперативного штаба республики по охране лесов заместитель главы Усть-Алданского улуса Семен Бурнашев доложил, что в настоящий момент лесной пожар вплотную подошел к селу Кылайы (Тюляхский наслег). По его информации, огонь приблизился к крайнему жилому дому на 50 метров", - отмечается в сообщении.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.