Дело об уничтожении леса возбудили в Оренбурге, где третий день тушат природный пожар

ОРЕНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту уничтожения лесных насаждений в Протопоповской роще возбуждено в Оренбурге, где с воскресенья тушат природный пожар, сообщает УМВД региона.

"В настоящее время по факту возгорания лесного массива в районе расположения СНТ "Просвещение", СНТ "Родник", СНТ "Рассвет" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений"", - говорится в сообщении.

Пожар в Протопоповской роще на окраине Оренбурга возник днем в воскресенье. Под угрозой находилось садоводческое товарищество "Урал". Огонь быстро дошел до соседних СНТ, но дома не повреждены огнем. Предварительная площадь пожара, пройденная огнем, составляет 80 га.