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Пять легковушек и автобус столкнулись в Подмосковье

Два человека пострадали

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Авария с участием пяти легковых автомобилей и автобуса произошла в Домодедовском городском округе Подмосковья, два человека получили легкие ранения. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Домодедовском шоссе попутно столкнулись пять легковушек и маршрутный автобус. В легковушках двое пострадавших, но они отказались от госпитализации", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии уточняются.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД РФ, авария произошла на 6-м км трассы М-2. Автобус Golden Dragon совершил попутное столкновение с пятью легковыми автомобилями. Пострадавших, по данным полиции, нет. Движение в настоящее время на данном участке не затруднено.

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