На Алтае возбудили дело после хищения материалов при строительстве дороги на курорте

БАРНАУЛ, 3 августа. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении начальника участка Юго-восточного дорожно-строительного управления (ДСУ), подозреваемого в хищении стройматериалов почти на 4 млн рублей при строительстве автодороги на территории курортного субкластера "Белокуриха-2". Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

"Вскрыта незаконная схема по хищению оборудования при строительстве дороги в рамках госконтракта на территории курортного субкластера "Белокуриха-2" - "Горнолыжный комплекс на горе Мишина". Предварительно установлено, что с сентября 2020 года по апрель 2021 года при исполнении госконтракта по проведению дорожно-строительных и монтажных работ на туристическом объекте начальник участка дал указание подчиненным нарушить технологию погружения геошпунта, необходимого для устойчивости дороги протяженностью около 2,5 км. В результате неиспользованный геошпунт на сумму свыше 3,8 млн рублей был похищен", - сказали в пресс-службе, отметив, что на основании материалов УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата").

Ранее сообщалось, что Алтайский край в течение двух лет получит более 800 млн рублей субсидий на строительство дорог до горнолыжного комплекса на горе Мишина и до горы Глухариная в новом туркластере "Булокуриха горная". В частности, в 2021 году на продолжение строительства автодороги до горнолыжного комплекса на горе Мишина из федерального бюджета выделено 340,8 млн рублей. Завершить строительство дороги планируется до конца 2021 года.

Субкластер "Белокуриха горная", ранее называвшийся "Белокуриха-2", строится на высоте 600-800 м над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" курортом федерального значения "Белокуриха". Это государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма". Здесь уже построены автомобильные дороги, объекты электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На площадке работают пять инвесторов.