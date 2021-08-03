В Саратовской области пресекли фальсификацию справок об отсутствии коронавируса

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли фальсификацию справок об отсутствии коронавируса в Саратовской области, а также задержали мужчину, причастного к реализации поддельных документов. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность по фальсификации документов, свидетельствующих об отсутствии коронавирусной инфекции у граждан. Установлено, что злоумышленник, занимаясь частным извозом, осуществлял поиск клиентов, которым были необходимы справки об отрицательных результатах тестов. Затем он передавал посредникам установочные данные заказчиков. Получив на руки уже готовые справки, якобы выданные медицинскими организациями, продавал их гражданам по цене от 1,5 до 2 тыс. рублей. По предварительной информации, с мая по июнь текущего года услугами подозреваемого воспользовалось не менее 100 человек", - сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования и сбыт такого документа").