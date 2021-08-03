Траур объявили в Каменске-Шахтинском после ЧП на химкомбинате

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Власти объявили траур в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области после ЧП на химкомбинате, в результате которого получили травмы семь человек, скончавшиеся впоследствии в больнице. Об этом во вторник сообщается на сайте администрации города со ссылкой на главу администрации Каменска-Шахтинского Владимира Шевченко.

"Администрация города Каменска-Шахтинского выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной трагически погибших. В день траура 4 августа на всей территории города будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия", - приводятся на сайте слова Шевченко.

Глава администрации города также подтвердил смерть всех семи пострадавших в результате инцидента рабочих.

По данным Минпромторга РФ, 29 июля на ФКП "Комбинат "Каменский" в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен, однако в результате инцидента ожоги получили семь человек. Как сообщал источник ТАСС, рабочие были госпитализированы с химическими ожогами. При этом у пострадавших поражено 100% тела. Создана комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.