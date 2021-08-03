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Следователи в Забайкалье начали проверку из-за гибели пациентки при пожаре в больнице

По данным регионального Минздрава, пожар спровоцировала сама пациентка, которая страдала психическим заболеванием

ЧИТА, 3 августа. /ТАСС/. Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту пожара в больнице села Шелопугино, в котором погибла пациента, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"3 августа около 05:30 в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в больнице села Шелопугино, в котором погибла пациентка. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным регионального Минздрава, пожар спровоцировала сама пациентка, которая страдала психическим заболеванием.

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