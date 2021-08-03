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Около 180 населенных пунктов остались без света из-за непогоды в Псковской области

Больше всего пострадали Невельский, Себежский, Порховский и Пустошкинский районы

ТАСС, 3 августа. Непогода привела к нарушению электроснабжения около 180 населенных пунктов в Псковской области в понедельник вечером. В настоящее время без света остаются жители 120 населенных пунктов, сообщил в Instagram во вторник губернатор региона Михаил Ведерников.

"Вчера непогода оставила без света почти 180 населенных пунктов. Больше всего пострадали Невельский, Себежский, Порховский и Пустошкинский районы. <...> Ночью работа по восстановлению электроснабжения приостановилась, потому что в темноте в лесу работать невозможно - это и днем после ливня непростая задача. Но с раннего утра энергетики снова взялись за ликвидацию последствий прохождения циклона, и сейчас осталось уже 120 населенных пунктов без электроснабжения", - написал он.

Губернатор отметил, что энергетики продолжают находиться в режиме повышенной готовности. Ремонтные работы планируют завершить оперативно.

В понедельник вечером на территории Псковской области было объявлено предупреждение о неблагоприятном явлении. Регион попал в зону циклона "Гвидо", который принес ливни, сопровождаемые сильными порывами ветра.

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