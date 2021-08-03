Власти Тверской области приобретут жилье для людей, чьи дома были разрушены ураганом

ТАСС, 3 августа. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил приобрести жилье для жителей города Андреаполя, чьи дома были разрушены ураганом 2 августа. Семьям погибших и пострадавшим в результате непогоды предоставят выплаты, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В первую очередь сейчас необходимо определить объем необходимой срочной помощи и оказать поддержку семьям пострадавших, гражданам, потерявшим жилье. В данной ситуации приобретаем только готовое жилье", - приводит пресс-служба слова Рудени.

Семьям, потерявшим близких, и пострадавшим в результате стихии в Андреаполе и Осташковском районе будут предоставлены выплаты, отметили в пресс-службе.

Также губернатор поручил оказать людям необходимое содействие в восстановлении документов в случае их утраты во время урагана. Детей из семей, чьи дома получили разрушения, обеспечат школьной формой и канцелярскими принадлежностями к началу нового учебного года. "В настоящее время в Андреаполе члены комиссии проводят подворовые обходы с тем, чтобы оценить состояние домовладений. В зоне особого внимания - условия проживания семей с детьми. Подворовые обходы продолжают и спасатели, они обеспечивают граждан всем необходимым, оказывают адресную помощь населению, в том числе по распилу упавших деревьев, разбору конструкций и деблокированию транспортных средств", - добавили в пресс-службе.

В понедельник в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с. Пострадал город Андреаполь и Осташковский городской округ. Погибли три человека, еще восемь пострадали. Было повреждено около 65 домов, оборваны линии электропередачи, упали порядка 90 деревьев.