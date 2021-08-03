В Ялте пресекли подпольную деятельность запрещенной организации "Свидетели Иеговы"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Правоохранители пресекли подпольную деятельность в Ялте ранее ликвидированной судом ячейки запрещенной экстремистской организации "Свидетели Иеговы". В отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года и апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации от 17 июля 2017 года религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру территориальные религиозные подразделения, в том числе "Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г. Ялта", были запрещены и ликвидированы. Вместе с тем, как установлено управлением по расследованию особо важных дел, четверо жителей Ялты с июля 2017 года по март текущего года продолжали организацию подпольной деятельности экстремистского сообщества: проводили пропагандистские собрания, распределяли денежные средства на нужды общины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запрещенная деятельность группы лиц была пресечена в ходе проведения комплекса мероприятий оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, МВД по Республике Крым и ГУЭБиПК МВД России.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемой в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). <…> В отношении организаторов ранее органами следствия были возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ "Финансирование экстремистской деятельности". По обеим статьям УК РФ мужчинам в настоящее время предъявлены обвинения. Накануне один из организаторов был задержан. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Аналогичная мера пресечения продлена второму организатору, который был задержан в марте текущего года", - сообщается в пресс-релизе.

Местонахождение еще двоих фигурантов в настоящее время устанавливается, добавили в ведомстве.