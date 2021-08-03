Глава "Белорусского дома на Украине" Шишов не обращался с жалобами о слежке в полицию

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Гражданин Белоруссии, глава общественной организации "Белорусский дом на Украине" Виталий Шишов, который был найден мертвым в Киеве во вторник, ранее не обращался в правоохранительные органы Украины с жалобами о слежке за ним. Об этом заявил на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Мы проверили все обращения гражданина Шишова, которые, возможно, могли быть поданы в полицию. Таких обращений (о слежке - прим. ТАСС) не было ни в прошлом, ни в этом году", - сказал он. По словам главы полиции, если информация о возможной слежке поступит в правоохранительные органы, то она оперативно будет изучена.

В понедельник в Telegram-канале организации "Белорусский дом на Украине" сообщалось, что Шишов в этот день вышел на пробежку и не вернулся. Ранее его знакомые рассказали незарегистрированному белорусскими властями правозащитному центру "Весна" о том, что в последнее время Шишов говорил, что замечал за собой слежку. Во вторник он был обнаружен мертвым в одном из парков Киева в Святошинском районе столицы.

Следствие пока отрабатывает две основные версии гибели Шишова - самоубийство, либо умышленное убийство с имитацией самоубийства.

"Белорусский дом на Украине" - организация, которая оказывает правовую и иную помощь гражданам Белоруссии, покинувшим страну и проживающим на Украине.