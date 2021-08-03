СК заявил, что продолжит добиваться экстрадиции доктора Блюма в Россию

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ продолжит добиваться экстрадиции в Россию генерального директора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, обвиняемого в мошенничестве. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.

Блюм обвиняется в хищении около 29 млн рублей у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой). 30 июля испанский суд отказал в его экстрадиции в Россию. "Следственный комитет намерен обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой затребовать у Испании все необходимые документы. После их тщательного анализа Следственный комитет готов предоставить дополнительные данные, свидетельствующие о наличии в действиях Блюма умысла на хищение денежных средств спортсменки, для дальнейшего ведения диалога с испанской стороной для привлечения фигуранта к уголовной ответственности", - сообщила Петренко.

Она пояснила, что, по предварительной информации, судебные органы этой страны отказали России в выдаче Блюма, "сославшись на то, что ранее испанским судом по итогам рассмотрения дела по существу принято решение о его прекращении, так как, по мнению испанской стороны, отсутствуют "признаки преднамеренного обмана, который предполагает преступление мошенничества". "Однако Следственный комитет исходит из необходимости уголовно-правовой оценки действий Блюма с точки зрения российского законодательства. Ведь в данном случае идет речь о нарушении прав гражданки Российской Федерации в результате его незаконных действий, которые согласно российскому законодательству уголовно наказуемы", - сказал представитель СК.

По данным следствия, доктор медицинских наук Блюм воспользовался посттравматическим состоянием фристайлистки Чаадаевой (более известной под девичьей фамилией Комиссарова), которая на тренировке во время Олимпиады в Сочи в 2014 году получила травму позвоночника и утратила способность ходить. В мае 2014 года в Испании Блюм убедил девушку заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 млн рублей, пообещав за год поставить ее на ноги. Но после проведения занятий по методикам Блюма двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились, так как при такой травме это невозможно сделать путем каких-либо реабилитационных мероприятий.

Уголовное дело в отношении Блюма было возбуждено в сентябре 2019 года. СК ему заочно предъявил обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, он был объявлен в международный розыск. В феврале этого года Блюм был задержан в Испании, однако затем суд королевства постановил освободить его из-под стражи под подписку о невыезде. Суд по экстрадиции в Россию состоялся в конце июля. На нем прокуратура выступила против выдачи подозреваемого РФ.