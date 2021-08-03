После урагана в Тверской области госпитализировали пять человек

ТАСС, 3 августа. Пятерых человек, в том числе двоих детей, госпитализировали с различными травмами, полученными во время урагана, который прошел 2 августа в Андреаполе и Осташковском районе Тверской области. Региональный Минздрав взял на контроль оказание медпомощи пострадавшим, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале правительства региона " Пул69 ".

"Пятеро пострадавших от последствий урагана, который обрушился на западные районы Тверской области 2 августа, доставлены в медицинские учреждения столицы Верхневолжья. По поручению губернатора Игоря Рудени региональный Минздрав держит на контроле оказание медицинской помощи пострадавшим. Их обследование и лечение ведется согласно установленным диагнозам", - говорится в сообщении.

Отмечено, что для эвакуации пациентов привлекались как машины скорой медицинской помощи, так и экипаж вертолета Ми-8 с бригадой врачей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, на вертолете в Тверь для госпитализации доставили двоих детей, пострадавших во время непогоды в Андреаполе.

2 августа в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с, наибольшие последствия стихии отмечаются в Андреаполе и Осташковском городском округе. Погибли три человека, еще восемь пострадали. Стихия повредила около 65 домов, оборвало линии электропередачи, упали порядка 90 деревьев. Губернатор Игорь Руденя 3 августа поручил приобрести жилье для жителей Андреаполя, чьи дома разрушило ураганом, семьям погибших и пострадавшим предоставят выплаты.