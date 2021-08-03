Российский самолет Бе-200 направили тушить сильный лесной пожар в афинском пригороде

АФИНЫ, 3 августа. /ТАСС/. Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС принимает участие в тушении сильного лесного пожара, который возник во вторник днем в лесном массиве в северном афинском пригороде Варибоби. Об этом сообщил телеканал ERT-1.

Пожар возник в лесу в горном районе на довольно большом расстоянии от местечка Татой, где находится бывший загородный королевский дворец и место погребения членов королевской семьи, в том числе русской королевы эллинов Ольги Константиновны (1851-1926). По сообщению телеканала, пожар имеет большой фронт, но на данный момент не угрожает ни бывшей загородной королевской усадьбе, ни жилым домам в этом районе.

На тушении природного пожара задействованы 60 пожарных на 20 пожарных машинах, два отряда пеших пожарных, четыре вертолета и четыре самолета, в том числе российский Бе-200ЧС. Ожидается, что воздушная группировка пожаротушения будет в ближайшее время усилена. Пожарные с трудом пробираются к месту возгорания в труднопроходимой горной местности.

Дорожная полиция остановила движение транспорта по мосту Варибоби, чтобы ограничить въезд в район, где распространяется пожар. Министерство по делам защиты граждан разослало СМС-предупреждение жителям районов Варибоби и Крионери с просьбой закрыть окна и двери домов, а также дымоходы каминов, чтобы предотвратить попадание дыма в жилища. Запах гари ощущается в северных районах Афин.

По сообщению местных СМИ, отключения электроэнергии произошли во вторник в центральных, южных и северных районах Афин из-за повышенного потребления тока в домах. Усиление нагрузки на сеть вызвано активным использованием гражданами кондиционеров из-за жары, которая достигает в разных районах страны 44-46 градусов Цельсия в тени.

Кроме того, из-за пожара в Варибоби перестала работать высоковольтная линия электропередачи Ахарнес - Агиос Стефанос. Это усугубило ситуацию в системе электроснабжения, что привело к отключениям электричества в ряде районов центральной области Аттика.

Пожары в других районах

Греческие пожарные также продолжают также тушить непрекращающийся третий день пожар на острове Родос, где уже сгорели более 700 гектаров леса. Пожар там идет на убыль, но время от времени возникают новые очаги возгорания, раздуваемые сильными ветрами.

Возобновился лесной пожар близ города Корони в области Месиния на полуострове Пелопоннес, возникший в понедельник. Огонь снова усилился из-за сильных ветров, и пламя угрожает домам в ряде населенных пунктов. Там эвакуированы в превентивных целях жители села Ливадакия.

Пожарные также стараются потушить лесной пожар в пригороде города Козани на севере страны.