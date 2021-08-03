Полицейские Татарстана обнаружили в машине наркокурьера около 10 кг тяжелых наркотиков

КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Около 10 кг тяжелых наркотиков обнаружено в машине жителя Омска сотрудниками МВД в Татарстане. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе МВД республики.

Сотрудники ГИБДД остановили в Казани машину 41-летнего жителя Омска, который направлялся в Башкирию. Из-за того, что водитель сильно нервничал и вел себя подозрительно, сотрудники МВД приняли решение досмотреть автомобиль.

"В результате досмотра в салоне автомобиля и багажном отделении были обнаружены несколько свертков с неизвестным веществом внутри. Все обнаруженное полицейскими было направлено на экспертизу. Результаты исследования показали, что находившееся в свертках вещества являются синтетическим наркотическим средством весом более девяти кг", - сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Полицейские установили, что в начале 2021 года он устроился на работу в интернет-магазин, а в июле по указанию "оператора" мужчина забрал оптовую партию наркотиков на окраине Москвы и должен был отвести в Нефтекамск в Башкирию.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.