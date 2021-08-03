Во Владимирской области полиция пресекла крупную партию немаркированных сигарет

ВЛАДИМИР, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили и изъяли почти 145 тыс. пачек немаркированных сигарет в Муроме Владимирской области, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник сообщили журналистам в региональном УМВД.

"Сотрудниками полиции установлена причастность к осуществлению противоправной деятельности 36-летнего местного жителя. Табачная продукция хранилась в специально арендованном складе в городе Муроме, откуда реализовывалась фигурантом в розницу и доставлялась по адресам покупателей. Из складского помещения оперативными сотрудниками изъято 144 тыс. 490 пачек сигарет без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Стоимость изъятой немаркированной табачной продукции превысила 15,6 млн рублей. Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Владимирской области, с декабря 2020 года по июль 2021 предприниматель приобрел, в том числе через интернет, контрафактную табачную продукцию, которая не промаркирована федеральными специальными марками ФГУП "Гознак". Контрафакт обвиняемый хранил в гараже и арендованном складском помещении.

Вину в совершенном преступлении он признал полностью, в содеянном раскаялся. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере". Расследование уголовного дела продолжается.