В Саратове школьник попал в реанимацию с алкогольным отравлением

САРАТОВ, 3 августа. /ТАСС/. Медики госпитализировали 12-летнего мальчика с алкогольным отравлением в Саратове, следователи начали проверку, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По факту госпитализации подростка с симптомами отравления алкоголем проводится доследственная проверка", - говорится в распространенном сообщении.

Ребенок был доставлен в реанимационное отделение. По предварительным данным, он воспитывается в многодетной семье, которая состоит на учете как находящаяся в социально-опасном положении.