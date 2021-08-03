Полиция Архангельской области раскрыла дело о краже понтонного моста и поджогах

АРХАНГЕЛЬСК, 3 августа. /ТАСС/. Три человека в Архангельской области обвиняются в краже понтонного моста и поджогах офисных помещений в Котласе и Северодвинске. Как говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону, дело направили в суд.

"Следственным управлением УМВД России по Архангельской области окончено расследование уголовного дела по обвинению трех фигурантов в умышленном уничтожении имущества путем поджога и кражи в особо крупном размере. По версии следствия, двое предпринимателей решили похитить имущество понтонно-мостового парка. С целью осуществления замысла они нашли подельника из числа своих работников, который за определенную плату проник в офисное помещение организации в городе Котласе, откуда похитил необходимые документы, после чего с целью сокрытия следов преступления совершил поджог здания", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов уголовного дела, преступления совершались с января по май 2020 года. Сумма ущерба составила порядка 10 млн рублей. Огнем уничтожили здание, несколько старинных икон, офисную мебель, а также автомобиль.

В дальнейшем, используя похищенные документы, злоумышленники составили фиктивный договор купли-продажи понтонно-наплавного моста, причинив тем самым ущерб в размере более 15,5 млн рублей. Использовать мост планировалось в Архангельске для обустройства переправы.

Еще один поджог устроили в Северодвинске. В мае 2020 года для оказания давления на конкурента совершили поджог складского помещения. Огонь уничтожил дорогостоящее специализированное оборудование и различное имущество. Сумма ущерба составила более 6 млн рублей.