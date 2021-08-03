В нигерийском штате Плато бандиты убили 17 человек

ПРЕТОРИЯ, 3 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек были убиты бандитами в нигерийском штате Плато в минувшие выходные дни. Об этом сообщила во вторник нигерийская газета Daily Post со ссылкой на начальника полиции штата Эдварда Эгбуку.

"Вечером 31 июля было совершено нападение на поселок Джеббу Мианго, убиты пять человек, сожжено 85 домов, - заявил он. - На следующий день был атакован поселок Тамборе, убиты 12 его жителей, разрушено несколько домов".

Эгбука сообщил, что получил приказ от губернатора обеспечить безопасность на территории штата и взять ситуацию под полный контроль полиции и служб безопасности. "Губернатор дал нам две недели для того, чтобы найти и привлечь к суду виновных в совершенных преступлениях", - заявил начальник полиции штата Плато, расположенного в центральной части страны.

В Нигерии уже второй год отмечается существенный рост числа нападений банд на мирных жителей. Преступники убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Бандиты также нападают на деревни и поселки за сотрудничество их жителей с властями в вопросах обеспечения безопасности. Власти вынуждены задействовать специальные отряды полиции и армейские подразделения, чтобы справиться с разгулом преступности. Создаются также отряды местного ополчения.