Под Тверью открыли пункты временного проживания для детей из разрушенных ураганом домов

ТАСС, 3 августа. Группы для временного проживания детей из семей, чьи дома 2 августа повредил ураган, открыли на базе социально-реабилитационного центра детского сада в городе Андреаполе Тверской области. Детей обеспечат питанием и круглосуточным присмотром, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Обеспечить возможность пребывания в учреждениях соцсферы детей из семей, чьи дома пострадали от стихии, на период проведения в Андреаполе восстановительных работ - такую задачу губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил перед региональным министерством образования. На данный момент в муниципалитете родители могут определить детей на временное проживание в социально-реабилитационный центр или в круглосуточную дошкольную группу, которая создана на базе детского сада № 3 Андреаполя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в пунктах временного размещения будет обеспечен круглосуточный присмотр за детьми и питание. Ранее сообщалось, что семьям с детьми, чьи дома были повреждены во время урагана, к началу учебного года предоставят школьную форму и канцелярские принадлежности.

В понедельник в Тверской области прошла гроза с ураганным ветром до 25 м/с, наибольшие последствия стихии отмечены в Андреаполе и Осташковском городском округе. Погибли три человека, еще восемь пострадали, госпитализация понадобилась пятерым из них. Были повреждены около 65 домов, оборваны линии электропередачи, упали порядка 90 деревьев. Глава региона ранее во вторник поручил приобрести жилье для жителей Андреаполя, чьи дома были разрушены ураганом, семьям погибших и пострадавшим предоставят выплаты.