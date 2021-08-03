В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели ребенка под колесами трактора

КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело после гибели ребенка под колесами трактора. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

"В Республике Татарстан местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 37-летнего жителя Альметьевского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказал Шептицкий.

Следователи считают, что 1 августа 2021 года в селе Аппаково Альметьевского района Татарстана мужчина без прав на вождение трактора перевозил сено в сцепке с самодельным прицепом. Он поехал по необорудованной дороге через детскую площадку. В этот момент, игравшие на площадке дети, стали цепляться за лежавший в прицепе стог сена. В результате семилетний мальчик попал под колеса и от полученных повреждений умер на месте.

Сотрудниками правоохранительных органов проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.