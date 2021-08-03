Британский координатор грузоперевозок сообщил об инциденте с судном у берегов ОАЭ

БЕЙРУТ, 3 августа. /ТАСС/. Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO) сообщила со ссылкой на свои источники об инциденте с судном, который произошел во вторник у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Инцидент зафиксирован примерно в 100 км к северу от эмиратского порта Эль-Фуджайра, начато расследование", - говорится на сайте организации.

Как уточняет агентство Reuters, инцидент "не связан с пиратством". Подробности произошедшего не обнародованы.

По данным иранского агентства ISNA, причиной которого могли быть диверсионные действия. Отмечается, что одной из версий произошедшего является взрыв мины, который привел к аварии. При этом агентство, ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что корабль мог принадлежать Сингапуру.

30 июля UKMTO сообщила о нападении примерно в том же районе на танкер-химовоз Mercer Street, которым управляет компания Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу. Тогда первоначально предполагалось пиратство, но затем инцидент был классифицирован как не связанный с пиратством. Zodiac Maritime подтвердила, что в результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна.

МИД Израиля и Британии, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что ответственность за нападение на танкер Mercer Street несет Иран. По версии Тегерана, эти обвинения являются голословными и политически мотивированными.