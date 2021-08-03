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Подросток надругался над шестилетним ребенком в Ивановской области

Возбуждено уголовное дело

ИВАНОВО, 3 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту насильственных действий в отношении шестилетнего ребенка, над которым надругался 15-летний подросток, возбудили в Ивановской области. Об этом ТАСС во вторник сообщили в следственном управлении СК по региону.

"Уголовное дело возбуждено по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении шестилетнего ребенка (по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ), подозреваемым является 15-летний подросток", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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РоссияИвановская область
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