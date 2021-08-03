Суд в Курске назначил исправительные работы экс-полицейскому, угрожавшему ребенку оружием

КУРСК, 3 августа. /ТАСС/. Промышленный районный суд Курска приговорил бывшего полицейского, который угрожал малолетнему ребенку оружием, к полутора годам исправительных работ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба суда.

"Суд постановил обвинительный приговор в отношении Шевелева Ю. А. [бывшего сотрудника полиции], который совершил хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением оружия, назначив ему наказание в виде исправительных работ на срок один год шесть месяцев с удержанием ежемесячно 10% заработка в доход государства", - говорится в сообщении.

Как уточнили в суде, с учетом длительного срока предварительного расследования уголовного дела, производство по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

23 июня 2019 года во дворе одного из домов в Курске нетрезвый сотрудник полиции угрожал пистолетом 11-летнему ребенку за то, что тот попал мячом в его машину. Полицейский угрожал убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, после чего привел пистолет в боевое положение и выстрелил в воздух. Было возбуждено уголовное дело. Бывший сотрудник полиции признал вину и добровольно возместил причиненный моральный ущерб.