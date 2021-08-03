В Дагестане произошел обвал верхового откоса горной автодороги

МАХАЧКАЛА, 3 августа. /ТАСС/. Обвал верхового откоса горной автодороги произошел в Дагестане, пострадавших нет, сообщили во вторник в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В Гунибском районе на республиканской автомобильной дороге Гуниб-Кумух произошел обвал верхового откоса дороги. Дорога на протяжении 70 метров по длине полностью перекрыта. Пострадавших нет, имеется угроза повторного обвала", - говорится в сообщении регионального Минтранса.

Уточняется, на место обвала переброшены две единицы дорожной техники.

"Проезд по временной схеме по одной половине проезжей части будет открыт к 20:00. Движение автотранспорта в штатном режиме будет восстановлено к 17:00 5 августа. Сроки обусловлены объемами и технологией работ и угрозой повторного обвала", - добавили в пресс-службе Минтранса.