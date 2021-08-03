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У озера в Карелии произошел разлив нефтепродуктов на площади 220 кв. м

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства случившегося

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 августа. /ТАСС/. Надзорные органы начали проверку по факту разлива нефтепродуктов на площади 220 кв. м в полосе отвода железной дороги, расположенной в водоохранной зоне озера Суоярви в Карелии. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Карельская транспортная прокуратура совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и Росприроднадзора по Республике Карелия проводит проверку соблюдения экологического законодательства по факту обнаружения 29 июля нефтепродуктов (предположительно, гудрон/битум, общая площадь - более 220 кв.м) в полосе отвода железной дороги, расположенной в водоохранной зоне озера Суоярви Республики Карелия", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства случившегося, а также соблюдение требований природоохранного и экологического законодательств.

"Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры", - отметили в надзорном ведомстве.

Озеро Суоярви находится на юго-западе Карелии. На его берегу расположились одноименный райцентр, а также поселок Леппяниэми, дачные товарищества. Из озера берет начало одна из самых длинный рек республики - Шуя.

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