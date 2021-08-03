Британский торговый флот рассматривает инцидент с судном у ОАЭ как "потенциальный захват"

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Произошедший около побережья ОАЭ инцидент с судном Golden Brilliant, которое, по предварительным данным, ходит под флагом Сингапура, рассматривается Морской торговой организацией Соединенного Королевства (UKMTO) как "потенциальный захват".

Как говорится в распространенном во вторник сообщении UKMTO, инцидент с судном произошел в Оманском заливе примерно в 100 км к северу от эмиратского порта Эль-Фуджайра. Ранее агентство Reuters проинформировало, что инцидент, как считается, не связан с пиратством.

Согласно сведениям портала Marine Traffic, судно Golden Brilliant направлялось из малайзийского Порт-Кланга в Дубай.

30 июля UKMTO сообщила о нападении в Аравийском море на танкер-химовоз Mercer Street, которым управляет компания Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу. Тогда первоначально предполагалось пиратство, но затем инцидент был классифицирован как не связанный с пиратством. Zodiac Maritime подтвердила, что в результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна.

Внешнеполитические ведомства Великобритании и США заявили, что ответственность за нападение на танкер Mercer Street несет Иран. По версии Тегерана, эти обвинения являются голословными и политически мотивированными.