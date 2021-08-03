В горах Дагестана возобновили движение по одной полосе

МАХАЧКАЛА, 3 августа. /ТАСС/. Дорожники в Гунибском районе Дагестана открыли проезд по одной половине проезжей части автомобильной трассы Гуниб-Кумух, перекрытой 3 августа из-за обвала верхового откоса дороги. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В Гунибском районе после обвала верхового откоса была перекрыта республиканская автодорога. В настоящее время проезд по одной половине проезжей части автомобильной дороги Гуниб-Кумух открыт", - отметили в региональном Минтрансе.

Уточняется, на место обвала перебросили две единицы дорожной техники.

Движение автотранспорта в штатном режиме будет восстановили к 17:00 5 августа, сроки обусловлены объемами, технологией работ и угрозой повторного обвала, добавили в министерстве.