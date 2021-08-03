В Северной Македонии из-за пожара закрыли один из пунктов пропуска на границе с Грецией

ЗАГРЕБ, 3 августа. /ТАСС/. Пограничные органы Северной Македонии в связи со вспыхнувшим природным пожаром во вторник были вынуждены закрыть пограничный переход в районе города Гевгелия на границе с Грецией. Об этом сообщила газета "Свободная печать".

По ее данным, из-за быстро распространяющегося огня был закрыт пограничный переход "Богородица". Движение транспорта в районе пока приостановлено, а автомобили перенаправляют на пропускной пункт в городе Дойран.

К настоящему времени пожар удалось потушить, однако погранпереход в городе Гевгелия по-прежнему остается закрытым.

В понедельник по приказу президента Северной Македонии Стево Пендаровски для тушения природных пожаров в стране были привлечены военные вертолеты и военнослужащие из некоторых муниципалитетов. Мэр города Кочани, к которому огонь приблизился вплотную, Николчо Илиев отметил, что ситуация в ряде районов страны критическая. Местное население принимало активное участие в локализации пожаров. В западной части города Кочани было отключено электричество.

Премьер-министр республики Зоран Заев заявил, что "ситуация находится под полным контролем Центрального антикризисного штаба и все необходимые службы мобилизованы".