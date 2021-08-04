В Приморье в связи с приближением тайфуна объявили режим повышенной готовности

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Приморского края объявили режим повышенной готовности в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на конец недели, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

По прогнозу МЧС, с 7 по 9 августа ожидается приход циклона с территории Китая. Может выпасть до 110 мм осадков в сутки в сопровождении ветра до 30 м/с. Во вторник глава МЧС России Евгений Зиничев в связи с приближающимся тайфуном предложил главам регионов Дальнего Востока принять превентивные меры, в том числе эвакуировать с морского побережья туристов.

"Решением оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций все силы и средства переведены в оперативную готовность для выполнения необходимых аварийно-спасательных работ. Пожарные гарнизоны краевой противопожарной службы готовы к переводу на двухсменный режим работы. Главам муниципальных образований необходимо уточнить запасы продовольствия и бутилированной воды для пострадавшего населения", - сообщили в пресс-службе.

Также в режим готовности переведены дорожные службы, чтобы по необходимости оперативно ликвидировать переливы и восстанавливать поврежденные участки дорог. В местах наиболее вероятного возникновения заторов воды в районах мостов выставлены дежурные группы тяжелой техники.

В муниципалитетах Приморья идет оповещение населения и отдыхающих о прохождении тайфуна над территорией края. Людей просят покинуть побережье. При необходимости прорабатываются меры по эвакуации людей. В районах ведется организация оперативных штабов на период прохождения тропического циклона и по ликвидации его последствий.