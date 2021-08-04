После столкновения поездов на перегоне в Забайкалье возбудили уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту столкновения грузовых поездов на железнодорожном перегоне между станциями Алеур и Бушулей в Забайкальском крае. Об этом сообщили в среду в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту железнодорожного происшествия, произошедшего на перегоне ст. Алеур - ст. Бушулей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта")", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что инцидент произошел ночью 4 августа. На перегоне в Чернышевском районе Забайкальского края столкнулись локомотив грузового поезда № 2 430 с последним вагоном грузового поезда № 2 700. "В результате столкновения с рельсов сошли шесть вагонов-цистерн с авиационным керосином, повреждены железнодорожные пути и две опоры контактной сети, также произошла утечка нефтепродуктов из нескольких вагонов, которая устранена силами сотрудников МЧС. Пострадавших нет. Движение поездов на данном участке приостановлено. На место происшествия выехала следственная группа, которая проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - добавили в ведомстве.

Как сообщали ранее в пресс-службе Забайкальской железной дороги, из-за происшествия всего с рельсов сошли 10 вагонов, был нарушен габарит соседнего пути. Восстановительные работы продолжаются, в них участвуют 340 сотрудников путевого комплекса. Для ликвидации последствий на место выехали восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.