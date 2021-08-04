В Оренбурге зафиксировали превышение ПДК по оксиду углерода

ОРЕНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Превышение ПДК по оксиду углерода выявлено в трех СНТ на окраине Оренбурга, где с воскресенья тушат природный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По результатам отбора проб в трех СНТ зарегистрировано превышение ПДК по оксиду углерода: СНТ "Просвещение" в 6,9 раза; СНТ "Радиатор-2" в 2,9 раза; СНТ "Зеленый уголок" в 6 раз", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент к тушению пожара привлечены 190 человек и 78 единиц техники. Площадь локализованного пожара, объявленная ранее (80,9 га), не увеличивалась. Работы ведутся на пяти боевых участках.

1 августа природные пожары возникли в Протопоповской роще, 3 августа был выявлен новый участок возгорания.