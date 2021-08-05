Власти Северной Македонии объявили режим ЧС из-за пожаров на всей территории республики

ЗАГРЕБ, 5 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Северная Македония на 95-м заседании, которое состоялось в формате видеоконференции, приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Республики Северная Македония на 30 суток. Об этом сообщается в опубликованном на сайте кабмина в четверг заявлении.

"Мы пытаемся бороться с пожарами с полной мобилизацией мощностей. Считаем, что это решение вместе с запретом на передвижение в лесах поможет нам в тушении пожаров. Почти 80% пожаров вызваны человеческим фактором", - заявил заместитель премьер-министра Артан Груби.

Он также уточнил, что режим ЧС объявляется в тех случаях, когда существуют факторы, которые могут поставить под угрозу имущество, здоровье и жизнь людей и животных, а также безопасность государства, которое в кризисной ситуации требует использования большего объема ресурсов.

Как сообщается в заявлении кабмина, такое решение было принято "с учетом необходимости рационального использования национальных ресурсов и согласования действий всех заинтересованных органов в связи с участившимися пожарами и с целью предотвращения их распространения". В правительстве республики уточнили, что объявление режима ЧС подразумевает под собой привлечение вооруженных сил республики для урегулирования кризисной ситуации, разработку экстренного плана действий в кризисной ситуации для всех специальных служб страны, оперативную инвентаризацию всеми ответственными органами всех имеющихся ресурсов, которые могли бы быть задействованы для решения кризисной ситуации.

Ранее правительство Северной Македонии запретило гражданам передвигаться по лесам на территории всей страны из-за угрозы пожаров. По приказу президента для тушения пожаров были привлечены военные вертолеты и военнослужащие из некоторых муниципалитетов.