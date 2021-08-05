Инженерная рота Минобороны прибыла в Горный район Якутии для тушения лесных пожаров

ЯКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Инженерная рота в количестве 105 человек, направленная Минобороны РФ, прибыла для тушения лесных пожаров в село Бясь-Кюель Горного района. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель главы Горного района Алгыс Стручков.

"На особом контроле держим лесные пожары в Атамайском наслеге (административный центр поселения - село Бясь-Кюель - прим ТАСС). Южная кромка пожара подходит к селу Бясь-Кюель, удаленность по прямой [составляет] 3 км. Там сейчас ведутся работы по устройству минерализованной полосы. <…> Сегодня прибыли войска Восточного военного округа - 105 человек, они сейчас базируются на местности. В целом там задействовано 165 человек и 105 военных, всего 270 человек. Задействовано 29 единиц техники - пожарные машины, бульдозеры, УАЗ, [тракторы] ДТ", - сказал Стручков.

По словам Стручкова, у села действуют два пожара с северной и восточной сторон. Площадь, пройденная огнем в результате данных пожаров, составляет 1 184 га. "По плану далее будут работать по восточной части села, <…> будут проводить минерализованную полосу и встречный отжиг", - добавил Стручков.

По состоянию на 5 августа в Горном районе ведутся работы по тушению 11 лесных пожаров, из них два локализованы. Площадь, пройденная огнем в результате этих пожаров, составляет 365 тыс. га. Всего с начала пожароопасного сезона в районе зарегистрировано 59 лесных пожаров.

В Якутск 4 августа прибыла инженерная рота, направленная Минобороны РФ для тушения лесных пожаров. Как утром в четверг отмечали власти региона, военные будут базироваться в Горном районе и будут работать на пожарах в этом районе. Техника прибудет железной дорогой, ее ожидают в поселке Нижний Бестях.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. На территории региона действуют 178 пожаров, тушат 60. За сутки локализовано 13 возгораний, ликвидировано шесть, обнаружено 11 новых пожаров.