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Лесные пожары в России

Пожарные потушили природное возгорание под Оренбургом спустя пять дней

Им удалось не допустить распространения огня на жилые дома

ТАСС, 5 августа. Пожарные ликвидировали возгорание под Оренбургом, которое возникло 1 августа в районе дачных участков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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"Ликвидирован ландшафтный пожар в Павловском участковом лесничестве <…> горела сухая трава, растительность, лесонасаждения на территории фонда Оренбургского (Павловского) лесничества", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пожарным удалось не допустить распространения огня на жилые дома, погибших, пострадавших нет.

Информация о загорании сухой травы, валежника, лесонасаждений в Оренбургском районе вблизи села им. 9 Января поступила 3 августа. К тушению привлекалась авиация. В среду удалось ликвидировать крупные очаги возгораний. Тушение осложнялось сухой и жаркой погодой. Пожару был присвоен третий, максимальный для региона, номер сложности.

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РоссияЛесные пожары в РоссииОренбургская область
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