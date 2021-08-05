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Пожар в пятиэтажке в Екатеринбурге мог произойти из-за взрыва газовоздушной смеси

В результате инцидента пострадал один человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Пожар в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге произошел, предположительно, из-за взрыва газовоздушной смеси. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой прокуратуры Свердловской области.

Пожар на первом этаже пятиэтажки произошел вечером 5 августа. В результате ЧП пострадал один человек, он доставлен с ожогами в больницу. Местные СМИ писали о возможном взрыве газа, однако региональное ГУ МЧС эту информацию не подтверждало.

"По предварительной информации <…> произошло возгорание, предположительно, в результате воспламенения газовоздушной смеси. В результате произошедшего хлопка газовоздушной смеси произошла деформация межквартирной перегородки", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что точная причина происшествия будет установлена после получения результатов исследований.

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