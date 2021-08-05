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Смерч сорвал крыши домов в селе в Словакии

Согласно предварительным данным, никто из жителей не пострадал

ПРАГА, 5 августа. /ТАСС/. Смерч в четверг сорвал крыши жилых домов в селе Петковце в районе города Вранов-над-Топлеу в Прешовском крае на востоке Словакии. Об этом сообщило Словацкое радио со ссылкой на старосту населенного пункта Павола Гибала.

"Вечером [в четверг] через наше село прошел смерч. Повреждены, как минимум, семь [жилых] домов, у четырех из которых сорваны крыши. Поломаны деревья. Сорваны электропровода. Завалена [деревьями и прочими предметами] автодорога, ведущая к нам", - сказал староста. Согласно предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

24 июня смерч частично разрушил семь населенных пунктов на юго-востоке Чехии. Погибли шесть человек.

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