Смерч сорвал крыши домов в селе в Словакии

ПРАГА, 5 августа. /ТАСС/. Смерч в четверг сорвал крыши жилых домов в селе Петковце в районе города Вранов-над-Топлеу в Прешовском крае на востоке Словакии. Об этом сообщило Словацкое радио со ссылкой на старосту населенного пункта Павола Гибала.

"Вечером [в четверг] через наше село прошел смерч. Повреждены, как минимум, семь [жилых] домов, у четырех из которых сорваны крыши. Поломаны деревья. Сорваны электропровода. Завалена [деревьями и прочими предметами] автодорога, ведущая к нам", - сказал староста. Согласно предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

24 июня смерч частично разрушил семь населенных пунктов на юго-востоке Чехии. Погибли шесть человек.