Суд огласит приговор брату Навального по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы 6 августа огласит приговор брату Алексея Навального Олегу по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции протеста зимой 2021 года в Москве. Оглашение решения суда назначено на 12:00 мск.

Приговор зачитают без присутствия в зале суда слушателей и журналистов. Публику не пустят в судебное учреждение из-за мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Во время прений сторон прокурор просил приговорить Олега Навального к году условно с испытательным сроком три года. По версии гособвинения, он виновен в подстрекательстве к нарушению санитарных норм, так как призывал людей через соцсети выйти на несанкционированную акцию в центре Москвы, что создало риск их заражения коронавирусом. Олег Навальный это отрицает, считая себя невиновным. В прениях сторон его адвокат Никос Параскевов просил суд полностью оправдать своего подзащитного, заявив, что его вина не доказана.

Если Олега Навального осудят, это будет уже вторая его судимость. В 2014 году его приговорили к 3,5 года колонии за мошенничество по делу "Ив Роше".

Преображенский суд Москвы 3 августа приговорил Любовь Соболь к 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве. Она не должна покидать дом с 22:00 до 06:00, посещать митинги, выезжать за пределы своего муниципального образования. 2 августа огласили первый приговор по этому делу: к штрафу в размере 100 тыс. рублей бприговорили Дани Акель. Фигурантами дела стали также участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в России НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, некоторые активисты ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России иноагентом и экстремистской организацией).