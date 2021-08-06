Вылеты большинства рейсов из аэропорта Анадыря задерживаются из-за непогоды

ТАСС, 6 августа. Вылеты большинства местных рейсов из аэропорта им. Ю. С. Рытхэу, расположенного в Анадырском районе Чукотки, задержали по метеоусловиям, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Задержали вылеты двух рейсов в Певек, Залив Креста, по одному - в село Ваеги, поселок Провидения, село Усть-Белая и поселок Беринговский. Задержка вылета некоторых рейсов составляет более суток. О статусе вылета в села Марково, Снежное и Лаврентия, запланированных на 6 августа, не сообщается. Вылеты в другие регионы выполняются.

Чукотка уже неделю находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров осадки, ветер с порывами до 25 м/с, в арктические районы - мокрый снег. Сейчас в Анадыре облачно, ветер около 10 м/с.

Аэропорт имени Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.