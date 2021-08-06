В Крыму к 13 годам колонии приговорили мужчину, задушившего дочь из-за ее плача

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии 24-летнего жителя Бахчисарайского района, который в январе задушил свою полуторогодовалую дочь из-за плача, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе прокуратуры республики.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное в отношении малолетнего лица"). Судом установлено, что вечером 2 января текущего года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения вместе со своей дочерью 2019 года рождения находился в квартире, где проживала семья, на Речной улице в Бахчисарае. Мужчина, будучи недовольным плачем малолетней девочки, задушил ребенка", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве также сообщили, что "после совершения преступления 24-летний житель Бахчисарайского района высказал версию о том, что девочка умерла от отравления газом в связи с неисправностью печного оборудования, понудив свою сожительницу подтвердить эти обстоятельства".

"С учетом позиции государственного обвинения подсудимому назначено наказание в виде в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе Следственного комитета РФ 4 января сообщили, что тело полуторагодовалой девочки было обнаружено днем 3 января в одном из домов Бахчисарая. Внешние признаки насильственной смерти на теле отсутствовали. Результаты медицинской экспертизы показали, что смерть девочки наступила в результате удушения. Отец ребенка оформил явку с повинной. Было установлено, что накануне он избивал дочку, а потом, раздраженный ее плачем, совершил убийство. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, постоянно избивал детей и супругу.