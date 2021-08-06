Власти Новгородской области ввели карантин в четырех районах из-за распространения АЧС

ТАСС, 6 августа. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ввел карантин по 30 сентября на территории Батецкого и Шимского районов, а также Солецкого и Волотовского округов после выявления нового очага африканской чумы свиней (АЧС) в деревне Посохово Солецкого муниципального округа. Соответствующий документ опубликован на портале правительства региона в пятницу.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (далее АЧС) по 30 сентября 2021 года включительно на территориях <…> Батецкого муниципального района, <…> Волотовского муниципального округа, <…> Шимского муниципального района, <…> Солецкого муниципального округа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства региона, новый эпизоотический очаг АЧС зафиксировали на территории деревни Посохово Солецкого муниципального округа. "В связи с этим здесь действуют ограничительные мероприятия по комплектованию хозяйств поголовьем свиней. Следовательно, свиньи вообще не должны были содержаться на территории данного населенного пункта по 15 октября 2021 года", - отметили в сообщении.

В соответствии с указом, выявленный очаг по 30 сентября запрещено посещать посторонним лицам, охотиться, осуществлять перемещение, перегруппировку и убой животных, въезд и выезд транспорта, не задействованного в ликвидации очага. Кроме того, территория в радиусе 20 км от эпизоотического очага объявлена угрожаемой зоной по АЧС, за пределы этой местности также запрещено вывозить живых свиней и свиноводческую продукцию. Также территория в радиусе 20 км от угрожаемой зоны объявлена зоной наблюдения.

Ранее эпизоотические очаги АЧС были зарегистрированы на территориях Боровичского, Окуловского и Старорусского районов Новгородской области. Так, ограничительные мероприятия были введены на территориях населенных пунктов 14 районов. Новгородская ветслужба проводит комплекс мероприятий по ликвидации очагов.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.