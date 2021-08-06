Суд под Новосибирском приговорил к штрафу авиадебошира, напавшего на полицейских

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Обской городской суд Новосибирской области приговорил к совокупному штрафу в размере 50 тыс. рублей одного из двух мужчин, напавших на полицейских в аэропорту, говорится в сообщении на сайте суда.

"Приговором суда Алексеев А. И. признан виновным, ему назначено наказание по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей, по ст. 319 ("Оскорбление представителя власти") назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда ТАСС пояснили, что оглашение приговора второму мужчине ожидается 17 августа.

Утром 23 февраля двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на борту воздушного судна сообщения Новосибирск - Москва на стоянке в аэропорту Толмачево, высказывали в адрес окружающих лиц нецензурные выражения. Члены экипажа пытались пресечь их действия, но те отказались добровольно покидать воздушное судно, после чего экипаж вызвал сотрудников полиции. Фигуранты оказали сотрудникам полиции сопротивление, применив насилие. А после того, как были доставлены в дежурную часть, продолжили оскорбление сотрудников.